Відома українська ведуча Маша Єфросиніна показала, як перетворюється на "роковуху" в латексному вбранні

42-річна зірка телебачення поділилася новим яскравим відео на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Раніше Маша не раз розповідала про те, що в минулому у неї були проблеми із зайвою вагою. Ведучій довелося докласти колосальних зусиль, щоб домогтися фігури своєї мрії, проте вона це зробила, і зараз не соромиться демонструвати результат. Так, на нових кадрах Єфросиніна з'явилася перед камерою в досить сміливому образі.

Спочатку ведуча з'являється на відео в червоно-білому сарафані, який робить її образ милим і безневинним. Однак, буквально через кілька секунд Маша постає в зовсім іншому амплуа. Так, ведуча приміряла обтягуючу сукню з чорного латексу, який підкреслив її фігуру у всіх деталях.

У цьому вбранні ведуча впевнено крутиться перед камерою, демонструючи результати своїх старань.

"Кого в вас більше, дівчатка-паиньки або роковухи?", - підписала кадри Єфросиніна.

Її підписники тут же відреагували.

"Латекс нада брати!", "Яка ви шикарна", "чому така красива?", "Та ж ідеальна ж", "як ви його одягли?", "В душі однозначно роковуха", "Ну просто Тіна Кароль 18 року випуску дуже красиво)", "фатальна жінка...просто вогонь", - пишуть люди.

Нагадаємо, Єфросиніна в сукні та на підборах показала улюблену справу, від якої отримує задоволення.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна після перемоги над зайвою вагою вбила фігурою в обтягуючій сукні Саніну.

Також Politeka писала, що Єфросиніна в пориві почуттів розпустила руки поруч з Женею Котом.