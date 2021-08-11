Відомий український ведучий Григорій Решетник похвалився вражаючими результатами шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако та Ганною Богдан

Решетник полюбився багатьом українцям, як харизматичний ведучий проектів "Холостяк" і "Холостячка". Шоумен вміло знаходив підхід до різних учасників і учасниць шоу, і навіть після його фіналу підтримує з ними хороші відносини. Як повідомляє Politeka.net, новий пост на своїй сторінці в Instagram Решетник присвятив головному герою 11-го сезону "Холостяка" Михайлу Заливако та його обраниці Ганні Богдан.

Так, ведучий поділився яскравими фото зі щасливою парою. На одному зі знімків Заливако приобнімав Богдан за талію, в той час як Решетник забавно притискався до його плеча, кокетливо задираючи ногу.

На фото Анна позувала в короткій жовтій сукні, а сам ведучий – в жовтому піджаку.

"Вже не холостяк Михайло Заливако і все завдяки легендарному проекту "Холостяк", телеканалу "СТБ" і любові Анни Богдан. Любити. Ваш Гриша", - підписав кадри Решетник.

Українці тут же відреагували на його пост.

"Вже окільцювали?", "Ну чесно... Бісите", "з Гришиною легкої руки ось так утворюються пари", "Скоро буде фото з підписом "вже не холостячка". Ваші проекти дійсно Легендарні!", "Гриша був нормальний.. Так думали... Тепер треба перевірити", - пишуть люди.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник розтопив серця українців ніжним сімейним фото.

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Холостяка" Решетника задумалася, на кого схожі їхні діти.

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