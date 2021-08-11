Українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик розтанула в обіймах коханого чоловіка

Як передає Politeka.net, 40-річна зірка вийшла на червону доріжку у супроводі хореографа Андрія Дикого. Актриса була одягнена в дуже оригінальне плаття з коротким рукавом і воланами, які пролягали через весь наряд. Її чоловік вийшов у світ у білій сорочці.

Парочка позувала біля банерів, показуючи непідробні емоції.

"Новий сезон на каналі Україна обіцяє бути гарячим, насиченим і яскравим!",- підписала фото зірка.

У коментарях зірковій парочці залишили масу приємних слів.

"Найкрасивіші і найулюбленіші", "сиджу, дивлюся "жіночий доктор" з Лілією. Ви талантище», "обожнюю Вашу сім'ю. Дай Бог Вам тільки щастя", "Лиличка, ви чарівна, захоплююся Вами", "яка ж ви красива і позитивна", "Які ви шикарні! Будьте здорові, процвітайте!", "Прекрасна пара, щастя вам!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик перевтілилася в фатальну красуню, здивувавши сміливим декольте: "Неділя, говорите?".

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