Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, розповів, що приготував спеціально для святкового концерту на День Незалежності
Подробицями артист поділився в інтерв'ю Vesti.ua.
Як відомо, на концерті "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни", який відбудеться 24 серпня, всі виконавці повинні співати пісні українською мовою. Раніше через цю умови навіть виник конфлікт з групою Green Grey, яку спершу запросили, проте через відсутність в їх репертуарі пісень українською, до виступу не допустили.
У свою чергу Андрій Данилко заявив, що співатиме пісню іншою мовою. Також артист розповів, що думає про те, що весь повинен бути українською.
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«Звичайно, важливо, щоб у цьому концерті все звучало українською мовою. Це правильно. Хоча, ситуація складна», - зазначив артист.
Данилко також розповів, що спеціально заради концерту приготував щось особливе.
"Я хотів попурі. Але воно не дуже ліпилося, виходило якесь рване для мене... А я люблю, коли в попурі пісня перетікає одна в одну. Тому, щоб не було рваної історії це буде "спешл" від Сердючки. Але скільки пісень буде, я вам не скажу", - сказав співак.
Зазначимо, раніше організатори розповідали, що концерт буде благодійним, і всі артисти виступають без гонорарів.
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