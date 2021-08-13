Фіналіст шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко заінтригував кадрами з Кіпру

Як передає Politeka.net, Тригубенко поділився відео на своїй сторінці в Instagram.

Олексій розповів, що прилетів на Кіпр на кілька днів. Своїм фоловерам він показав територію готелю і свій номер.

"Так дивовижно, ще вчора в цей час я був на роботі, а сьогодні вже на території іншої країни", - поділився своїми враженнями Тригубенко.

Далі він поки не вибирався, вирішивши відпочити біля басейну під пальмами. Однак він не планує цим обмежуватися.

Також Тригубенко зняв весілля, яке святкували на території готелю.

Нагадаємо, днями Тригубенко був гостем на святкуванні дня народження іншого учасника «Холостячки» – Андрія Рибака. Там також був присутній давній друг Андрія-Олександр Еллерт, який і переміг у шоу. Був і Євген Ковтуненко, який також боровся за серце Ксенії Мішиної.

Нагадаємо, відкинутий Мішиною Тригубенко задивився на нову "Холостячку" Злату Огневич.

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