Екс-учасниця групи "ВІА Гра" Анастасія Кожевнікова розповіла про свій діагноз

Як передає Politeka.net, Анастасія Кожевнікова є відомою українською співачкою та переможницею шоу "Хочу у ВІА Гру". Після перемоги в даному шоу, вона прославилася будучи вже в групі "ВІА Гра". У 2018 році співачка вирішує піти з групи щоб почати сольну кар'єру. Анастасія активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

Цього разу Анастасія опублікувала відео на своїй сторінці в Instagram. На ньому дівчина лежить на дивані важко дихає в інгалятор.

Пізніше співачка повідомила, що нічого страшного з нею не відбувається, і вона захворіла на ангіну.

"У попередньому сторіс людина захворіла на ангіну, все норм) спасибі", пише Анастасія.

Під Відео немає ні реакцій, ні коментарів оскільки формат сторіз не передбачає їх.

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