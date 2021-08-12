Экс-участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова рассказала о своём диагнозе

Как передает Politeka.net, Анастасия Кожевникова является известной украинской певицей и победительницей шоу "Хочу в ВИА Гру". После победы в данному шоу, она прославилась будучи уже в группе "ВИА Гра". В 2018 году певица решает уйти из группы чтобы начать сольную карьеру. Анастасия активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.

На этот раз Анастасия опубликовала видео на своей странице в Инстаграм. На нём девушка лежит на диване тяжело дышит в ингалятор.

Позже певица сообщила, что ничего страшного с ней не происходит, и она заболела ангиной.

"В предыдущем сторис человек заболел ангиной, всё норм) спасибо", пишет Анастасия.

Под видео нет ни реакций, ни комментариев поскольку формат Сториз не предусматривает их.

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