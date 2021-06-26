Певица София Тарасова, которая присоединилась к новому составу группы "ВИА Гра" блеснула фигурой в коротком топе

20-летняя София Тарасова с детства занималась вокалом, пишет Politeka.net. Будущая звезда даже принимала участие в шоу "Голос. Діти", попав в команду Тины Кароль, но так и не дойдя до финала.

Красотка занималась развитием сольной карьеры, но в ноябре 2020 года присоединилась к составу новой "ВИА Гры".

Сейчас красотка занимается творчеством, а также ведет страницу в Инстаграм. В этот раз София опубликовала несколько фото, на которых позировала в очень коротком топе и красивой юбке.

"🍓🤍🧋🌊🌊🌺⛅️☀️", - написала артистка.

За 40 минут публикация собрала более 1500 лайков и немного комментариев.

"Красивая", "как красиво 😻😻😻😻😻😻😻", "Моя прелесть 🥰🥰🥰", " 🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, сейчас на страницу Тарасовой подписаны 68,6 тысячи людей.

Примечательно, что группу "ВИА ГРА" продюсер Константин Меладзе создал за год до рождения Софии Тарасовой.

За время своего существования группа несколько раз меняла свой состав. Самыми знаменитыми экс-"виагринками" стали: Светлана Лобода, Надежда Мейхер, Вера Брежнева, Анна Седокова и другие певицы.

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