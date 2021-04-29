Известные певицы Ульяна Синецкая, София Тарасова и Ксения Попова из новой "ВИА Гры" предстали в интересном видео

Известный коллектив "ВИА Гра" был создан еще в 2000-ом году, пишет Politeka.net. С того времени состав группы менялся несчетное количество раз.

В начале ноября прошлого года продюсер, Константин Меладзе, назвал имена участниц нового состава. В трио вошли Ульяна Синецкая, София Тарасова и Ксения Попова.

Девушки уже представили несколько хитов. Теперь же они готовят поклонников к выходу нового клипа. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

В официальной группе Инстаграм появилось видео, в котором красотки полностью разделись и встали под душ, а также смотрели в камеру прикрываясь волосами.

"Счастливый номер 7 в отеле прокуренном 💙 Какие у вас ассоциации вызывает песня «Родниковая вода»?", - написали авторы поста.

За 15 минут публикация собрала почти 1000 просмотров и много комментариев.

"С асексуальностью 🤷‍♂️", "Блондинке с длинными волосами лучше", "Нечто", "Нечто такое, что вызывала песня "это было прекрасно". Гениально, как и все написанное Константином Меладзе)))", "С тем что песня как будто написано для группы инь ян, и есть сходство с песней мало до помалу 🙄🙄🙄", "Ксюш❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, самой младшей участнице коллектива не было и 20, когда она попала в группу. По возрасту София годится Меладзе во внучки. К слову, впервые продюсер увидел Тарасову, когда той было всего девять лет на одном из детских песенных конкурсов.

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