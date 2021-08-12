Сестра легендарної артистки Софії Ротару Ауріка Ротару пройшлася по червоній доріжці і захопила виглядом співака Віктора Павлика

Як передає Politeka.net, Ауріка Ротару є відомою українською співачкою. Також вона відома як молодша сестра артистки Софії Ротару. Аурелія почала виступати в Чернівецькій філармонії, після чого вона гастролювала по всій Україні зі своїми сестрами.

Як відомо, нещодавно відбувся захід на честь нового телевізійного сезону на каналі "Україна", на ньому були присутні безліч зірок українського шоу-бізнесу. Цього разу один із суддів нового шоу" Співають всі " Віктор Павлік виклав відео в Instagram-сторіз. Він зобразив сестру Софії Ротару-Ауріку Ротару. Вона йде по червоній доріжці в чорній сукні з напівпрозорою вставкою. Вона махає в камеру Віктора Павлика і вітається з ним.

Також відомий український артист поділився фотографією з Аурікою Ротару, Ольгою Цибульською, Віктором та Олександром Павликом.

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