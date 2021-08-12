Евений Кошовий з "Квартал 95" здивував образом на старому фото

Як пише Politeka.net, Євген Кошовий є українським гумористом і зіркою "Квартал 95". І ось на офіційній сторінці проекту з'явилося фото, де гуморист зовсім молодий.

На кадрі Євген був без волосся, як і зараз, і в картатій сорочці. Як можна помітити, Кошовий з того моменту додав у вазі.

"Вітаємо з Днем молоді. Ніколи нне втрачайте той самий вогник в серці", - написано було під фото.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"І незрозуміло, 16 йому тут або 50", "чому День Молоді в серпні раптом", " Боже, який молодий. Супер", "який ви молоденький, молоденький", "майбутній президент", "у таких як ми з вами, Женя, вогню вистачить на всіх", "вогню в серці і бісів в очах"," я вас таким пам'ятаю, ще з Інституту"," Вічно молодий", " він таким був років 10 тому, зараз що?", "Це фотошоп, коли це він таким був?".

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