У всього є свої мінуси

Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав, як насолоджується пляжним відпочинком в Одесі, розкривши головну відмінність українського курорту від Греції

Як пише Politeka.net, танцюрист поділився новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Судячи з відео, зараз Влад відпочиває в Одесі зі своїм маленьким сином Леоном. Саме хлопчик знімав на відео, як його батько купається в морі.

"Включив. Давай!",- вимовляє Леон за кадром.

Після цих слів Яма в Жовтих плавках заходить у воду і пірнає, насолоджуючись освіжаючими водами Чорного моря.

Втім, у підписі до відео танцюрист зазначив, що в українського курорту є значна відмінність від закордонних – тут його впізнають інші відпочиваючі і намагаються таємно сфотографувати.

"Водичка - прозора. Тільки, на відміну від Греції, нишком фотографують", - написав Яма.

Шанувальники артиста тут же відреагували на його пост.

"Таке море хороше. Це точно Одеса?", "О боже який чоловік", "Совіньон - це прекрасне місце! Завжди чиста вода. І дельфінів можна зустріти", "Аполлончик!", "Кепочку на голову і вас точно ніхто не впізнає", "Лисий з Браззерс у формі, красень", - пишуть люди.

Нагадаємо, Влад Яма відгуляв річницю знайомства з дружиною в "компанії" Дана Балана.

Як повідомляла Politeka, красуня-дружина Влада Ями здивувала зізнанням про знайомство з танцюристом.

Також Politeka писала, що Влад Яма відірвався з сином на відпочинку після зворушливого зізнання.