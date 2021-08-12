Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав, як насолоджується пляжним відпочинком в Одесі, розкривши головну відмінність українського курорту від Греції
Як пише Politeka.net, танцюрист поділився новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Судячи з відео, зараз Влад відпочиває в Одесі зі своїм маленьким сином Леоном. Саме хлопчик знімав на відео, як його батько купається в морі.
"Включив. Давай!",- вимовляє Леон за кадром.
Після цих слів Яма в Жовтих плавках заходить у воду і пірнає, насолоджуючись освіжаючими водами Чорного моря.
Втім, у підписі до відео танцюрист зазначив, що в українського курорту є значна відмінність від закордонних – тут його впізнають інші відпочиваючі і намагаються таємно сфотографувати.
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"Водичка - прозора. Тільки, на відміну від Греції, нишком фотографують", - написав Яма.
Шанувальники артиста тут же відреагували на його пост.
"Таке море хороше. Це точно Одеса?", "О боже який чоловік", "Совіньон - це прекрасне місце! Завжди чиста вода. І дельфінів можна зустріти", "Аполлончик!", "Кепочку на голову і вас точно ніхто не впізнає", "Лисий з Браззерс у формі, красень", - пишуть люди.
Нагадаємо, Влад Яма відгуляв річницю знайомства з дружиною в "компанії" Дана Балана.
Як повідомляла Politeka, красуня-дружина Влада Ями здивувала зізнанням про знайомство з танцюристом.
Також Politeka писала, що Влад Яма відірвався з сином на відпочинку після зворушливого зізнання.