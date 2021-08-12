Українська співачка Настя Каменських показала себе і звернулася до українців

Як пише Politeka.net, Настя Каменських одна з найпопулярніших українських співачок. Красуня активно веде Instagram, де за нею стежать мільйони українців.

На нових фото Настя показала в літньому легкому платті на тоненьких бретельках. Дівчина гуляла по історичній вуличці, грайливо підстрибуючи. На другому фото Каменських розгорнулася спиною, демонструючи розкішні форми.

"Друзі мої! Відпустка і наповнення підходить до завершення. І зовсім скоро ми з вами проведемо незабутній кінець серпня і зустрінемося на моїх концертах", - написала Настя.

Фанати поставили понад 38 тисяч лайків і написали коментарі:

"Клас, заздрю тим, хто буде на концертах", "Давно вас не чути з Дніпра, ми тут на Русанівських садах, чітко чуємо ваші концерти", " Ну просто Щастя дивитися на твої фотографії!!", "Солодка, ти просто очманіла красуня".

Нагадаємо, Настя Каменських і екс-дружина позитиву перестали розмовляти на спільному відпочинку

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