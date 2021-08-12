Украинская певица Настя Каменских показала себя и обратилась к украинцам

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских одна из самых популярных украинских певиц. Красотка активно ведет Инстаграм, где за ней следят миллионы украинцев.

На новых фото Настя показалаась в летнем легком платье на тоненьких бретельках. Девушка гуляла по исторической улочке, игриво подпрыгивая. На втором фото Каменских развернулась спиной, демонстрируя роскошные формы.

"Друзья мои! Отпуск и наполнение подходит к завершению. И совсем скоро мы с вами проведем незабываемый конец августа и встретимся на моих концертах", - написала Настя.

Фанаты поставили более 38 тысяч лайков и написали комментарии:

"Класс, завидую тем, кто будет на концертах", "Давно вас не слышно с Днепра,мы тут на русановских садах, четко слышим ваши концерты", "Ну просто счастье смотреть на твои фотографии!!", "Сладкая, ты просто обалденная красавица".

Напомним, Настя Каменских и экс-жена Позитива перестали разговаривать на совместном отдыхе

А еще Politeka писала, что Каменских выдала правду о своей борьбе с лишними килограммами и срывах

Также Politeka сообщала, что Каменских призналась, что ей приносит больше всего удовольствие с утра



