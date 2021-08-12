Украинская певица Настя Каменских показала себя и обратилась к украинцам
Как пишет Politeka.net, Настя Каменских одна из самых популярных украинских певиц. Красотка активно ведет Инстаграм, где за ней следят миллионы украинцев.
На новых фото Настя показалаась в летнем легком платье на тоненьких бретельках. Девушка гуляла по исторической улочке, игриво подпрыгивая. На втором фото Каменских развернулась спиной, демонстрируя роскошные формы.
"Друзья мои! Отпуск и наполнение подходит к завершению. И совсем скоро мы с вами проведем незабываемый конец августа и встретимся на моих концертах", - написала Настя.
В СБУ окончательно решили, что делать с Филиппом Киркоровым: "В интересах национальной безопасности..."
На пассажирский поезд напали под Одессой: срочное заявление Укрзализныци
Оля Полякова отказалась работать с экс-продюсером Лободы: "Мне не нужен рядом..."
Ротару тонко подколола Катю Осадчую, кадры конфуза: "А, тебя еще не было тогда..."
Новый сезон "Україна має талант", продюсеры рассекретили имя четвертого судьи: "Рады видеть?"
Фанаты поставили более 38 тысяч лайков и написали комментарии:
"Класс, завидую тем, кто будет на концертах", "Давно вас не слышно с Днепра,мы тут на русановских садах, четко слышим ваши концерты", "Ну просто счастье смотреть на твои фотографии!!", "Сладкая, ты просто обалденная красавица".
Напомним, Настя Каменских и экс-жена Позитива перестали разговаривать на совместном отдыхе
А еще Politeka писала, что Каменских выдала правду о своей борьбе с лишними килограммами и срывах
Также Politeka сообщала, что Каменских призналась, что ей приносит больше всего удовольствие с утра