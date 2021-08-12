Відома українська виконавиця і кума співака DZIDZIO Ольга Цибульська поділилася своїми секретами підтримки тіла в хорошій формі

Артистка, яка нещодавно приєдналася до суддівського складу нового проекту "Співають всі!", зізналася, що за час карантину не сиділа ні на яких особливих дієтах, пише РБК-Україна. Замість обмеження себе в їжі Цибульська вирішила приділити більше часу тренуванням.

Вранці співачка виділяла по 45 хвилин на заняття спортом з відеотренінгами від дієтолога.

Вона також додала, що навіть після переходу на здоровий спосіб життя тимчасові зриви – нормальне явище. На думку Цибульської, головне в такі моменти не здаватися остаточно.

"Зізнаюся, я час від часу зриваюся, наприклад, нещодавно на ніч їла торт, тому що у мами був день народження. Але сьогодні я працюю на камеру і якщо хочу виглядати круто - повинна тримати себе в руках", - підкреслила Цибульська.

Вона додала, що не обмежує себе у вживанні якихось конкретних продуктів. Для співачки є одне головне правило в харчуванні-не їсти після 19 годин.

Нагадаємо, кума Дзідзьо Цибульська на світському рауті показала "нову" себе, подвійне підборіддя і зморшки.

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