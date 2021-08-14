В 11 випуску популярного шоу "Мастер Шеф. Селебріті" на головній кухні країни зустрінуться відомі зірки шоу-бізнесу

Як пише Politeka.net, "Мастер Шеф. Селебріті" – це шоу, у якому відомі зірки "схрещують ножі" на головній кухні країни, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Традиційно в 11 випуску шоу зустрінуться дві команди - зіркові Овни: Іраклі Макацарія, Даша Трегубова та Олександр Педан та знамениті Раки: Слава Камінська, Анна Різатдінова та DJ Nana.

Про чергову кулінарну битву зірок повідомили на офіційній сторінці "Мастер Шеф. Селебріті".

"Не пропусти грандіозну битву зірок вже цієї суботи о 21:00 у новому випуску "МастерШеф. CELEBRITY" 🔥 За кого будеш вболівати ти?", - запитують організатори.

Продюсери шоу опублікували відео, на якому учасники нового випуску грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія та співачка Слава Камінська "спопеляють" один одного поглядом.

Фанати написали, за кого вболіватимуть на шоу.

"Неможливо вибрати, люблю обох🤷‍♀️", "За дружбу🤝🤝🤝", " За Іраклі ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥", " За @babaslavka 🔥🔥🔥".

Однак не обійшлося й без хейтерів, які встигли обговорити зовнішність Слави Камінської.

"Слава ти вже перетворилася в силіконову долину і коли будеш в Одесі менше пафосу, просто ми все люди і не треба ставити себе вище ніж ви є".

Рaніше Politeka писaлa, що MamaRika показала, що творилося на зйомках "Мастер Шеф", курйозні кадри: "Ми його ховали як могли...".

Нaгaдaємо, що Камінська після розпаду "НеАнгелів" возз'єдналася з колишнім чоловіком: "Вечірка вдалася".

A ще Politeka повідомлялa, що "Холостяк" Макацарія засвітився з 19-річною коханою в білосніжній сукні: "З колечком! Ура".