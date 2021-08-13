"Холостяк" Микита Добринін поділився щастям з шанувальниками

Як передає Politeka.net, Микита Добринін є популярним ведучим. Він прославився своєю участю в шоу "Холостяк", де познайомився з Дашею Квітковою, яка стала переможницею проєкту. Незабаром вони одружилися і у них народився син Лев.

Цього разу Микита поділився новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. Вчора вони святкували першу річницю весілля з Дашею. А сьогодні у них вже інше свято-місяць як народився їхній син. З цього приводу "Холостяк" показав перше сімейне відео.

"Складно повірити, що час летить як ракета.
Сьогодні нашому Льву вже один місяць", поділився Микита Добринін.

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Шанувальники вмилися відео і залишили подружжю безліч приємних слів в коментарях: "Сім'я, з якою хочеться брати приклад", "Яке сильне відео", "Сльози щастя", "Дуже круто відео! Щастя вам хлопці", "Відео зачаровує! Щастя вам", "Таке зворушливе і ніжне відео. Малюкові і батькам здоров'я".

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