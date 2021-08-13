Зірка Студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна продемонструвала фігуру на освіжаючому фото з пляжу

Ефектна блондинка з "Жіночого кварталу" порадувала шанувальників новим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Знімок був явно зроблений, коли Нікітіна розважалася на відпочинку. На ньому гумористка позувала на пляжі, спершись на один з величезних прибережних валунів. Для пляжного відпочинку Катерина вибрала цікавий купальник-бікіні чорного кольору. Він відрізнявся від інших подібних моделей великою кількістю зав'язок на ліфі.

Нікітіна сперлася на валун коліном однієї ноги, а другу спокусливо витягла ззаду, спираючись на неї своєю вагою. Така поза дозволила артистці продемонструвати не тільки свою фігуру, але і відмінну розтяжку.

"Якщо хочеш бути краще, міняй себе", - підписала знімок Катерина.

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Її шанувальники не змогли пройти повз такого поста.

"Йомайо вогнище", "Круто виглядаєш", "Афродіта", "Я до такого (Катерина) був не готовий!) завтра йду-до психолога!)", "Блін, ти красива", "Воу, що за прекрасна Ундіна", "леді неймовірної краси. Ось яка німфа в справжньому житті", "ух яке філе у курочки", "Ах, чето персиків захотілося))", - пишуть люди.

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