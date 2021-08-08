Известная актриса из "Женского квартала" Екатерина Никитина поделилась новыми фото

Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина является популярной украинской актрисой и юмористкой. Она прославилась в шоу "Женский квартал". Девушка активно ведет социальные сети и делится моментами из своей жизни с поклонниками.

На этот раз Катя поделилась новым фото. На снимке девушка в коротком платье нюдового цвета поднимает ногу на чемодан, чем показывает свою идеальную спортивную фигуру.

"Жизнь на чемоданах. Как это!?

Рассказать?



Привет, Львов!

Ждём всех сегодня на концерт!!!



Хочу новый маленький розовый чемодан.

Могу быть амбассадором ЧЕМОДАНОВ!

У кого есть своё производство, пишите.

PS. Так как этот мне пометила кошка", подписала публикацию Катя Никитина.

Поклонники оставили девушке немного комментариев, но одарили её приятными словами: "Ты очень крутая и позитивная малышка.

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