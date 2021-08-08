Известная актриса из "Женского квартала" Екатерина Никитина поделилась новыми фото
Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина является популярной украинской актрисой и юмористкой. Она прославилась в шоу "Женский квартал". Девушка активно ведет социальные сети и делится моментами из своей жизни с поклонниками.
На этот раз Катя поделилась новым фото. На снимке девушка в коротком платье нюдового цвета поднимает ногу на чемодан, чем показывает свою идеальную спортивную фигуру.
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"Жизнь на чемоданах. Как это!?
Рассказать?
Привет, Львов!
Ждём всех сегодня на концерт!!!
Хочу новый маленький розовый чемодан.
Могу быть амбассадором ЧЕМОДАНОВ!
У кого есть своё производство, пишите.
PS. Так как этот мне пометила кошка", подписала публикацию Катя Никитина.
Поклонники оставили девушке немного комментариев, но одарили её приятными словами: "Ты очень крутая и позитивная малышка.
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