Актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина показала себя на отдыхе

Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина является одной из актрис "Женского квартала". Девушка славится своей спортивной фигурой. Также она активно ведет социальные сети и радует поклонников новым контентом.

На этот раз девушка поделилась новой серией фотографий в Инстаграм. Сейчас она находится на отдыхе в Грузии, в городе Тбилиси. На первом снимке Катя сидит на корточках в горах, на краю скалы. Она шутя подписывает фото: "Распальцовка по-грузински".

Блондинка и тут не упустила возможности показать свою идеальную спортивную фигуру.

Поклонники засыпали любимую актрису "Женского квартала" комплиментами о её фигуре: "Красотка", "Красота та какая", "Украинская Басота в Грузии", "Кручу, верчу, опять в Грузию хочу", "Огонь", "Какая красота".

Ранее сообщалось, блондинка из "Женского квартала" в мини-бикини выставила напоказ упругие формы: "Хороший орешек"

Также, блондинка из "Женского квартала" Никитина в коротком топе показала гибкость на яхте: "Идеальная"

Politeka рассказывала, блондинка из "Жіночого кварталу" Никитина в элегантном образе огорошила признанием: "Это лучшее, что было со мной…"





