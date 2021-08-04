Украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала себя в новом образе, задав вопрос украинцам
Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина является одной из красоток "Женского квартала". Девушка также любит спорт, занимаясь растяжками и пилоном. Не забывает актриса и об Инстаграм, где с фанатами делится интересным контентом.
На новом фото Никитина позировала в мини-бикини на веревочках. Красотка лежала у моря, читая книгу и показывая упругие ягодицы без стеснения.
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Делитесь", - написала Екатерина.
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
"Хэл Элрод "Магия утра" как первый час дня определяет ваш успех", "Бегущая с волками" советую к прочтению всем девушкам/женщинам!", "Гарри Беквит "Продавая невидимое", "Мама из Инстаграма"автор Елена Бабкина", "Хороший орешек".
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