Украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала себя в новом образе, задав вопрос украинцам

Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина является одной из красоток "Женского квартала". Девушка также любит спорт, занимаясь растяжками и пилоном. Не забывает актриса и об Инстаграм, где с фанатами делится интересным контентом.

На новом фото Никитина позировала в мини-бикини на веревочках. Красотка лежала у моря, читая книгу и показывая упругие ягодицы без стеснения.

"Какую последнюю книгу прочитали? 📖

Делитесь", - написала Екатерина.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хэл Элрод "Магия утра" как первый час дня определяет ваш успех", "Бегущая с волками" советую к прочтению всем девушкам/женщинам!", "Гарри Беквит "Продавая невидимое", "Мама из Инстаграма"автор Елена Бабкина", "Хороший орешек".

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