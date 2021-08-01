Красотка Катя Никитина показала яркое видео с отдыха на яхте, на котором продемонстрировала свою гибкость

Как сообщает Politeka.net, известная украинская юмористка, участница юмористического шоу "Женский квартал" Екатерина Никитина, часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети очаровательным видео с отдыха на яхте, на котором продемонстрировала всю свою необычайную гибкость.

На видео Катя позирует на фоне красивого заката, стоя на палубе роскошной яхты. В момент съемки она изящно выгибает спину, демонстрируя свою пластичность и изящную фигурку. Перед камерой актриса появилась в белоснежном наряде – широких брюках и коротком топе.

В подписи к видео Никитина ничего не написала, зато поклонники тут же принялись комментировать публикацию звезды, засыпая ее комплиментами: "Идеальная", "А на берегу Грей ждёт свою Ассоль", "Огонь", "Супер", "Красотка", "Классная", "Очень красиво".

Напомним, Блондинка из "Женского квартала" в тесном топе устроила шалости на яхте: "Сколько огня".

Как сообщала Politeka, Блондинка из "Женского квартала" Никитина в элегантном образе огорошила признанием: "Это лучшее, что было со мной…".

Также Politeka писала, что Блондинка из "Женского квартала" Никитина сверкнула загорелым декольте в узком топе: "Красивая очень".