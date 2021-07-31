Актриса Екатерина Никитина показала, как проводит время вне работы "Женского квартала"

Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина прославилась не только благодаря "Женскому кварталу", но и своей гибкости. Красотка помогает украинским освоить шпагат и часто свои умения показывает в Инстаграм.

На новом фото Никитина показала, как проводит время на яхте. Красотка была в мини-топе и штанах, позируя у белоснежного паруса.

"Цените время. Никитина. Женский квартал. Яхта. Парус. Кайф", - подписала фотографии Катя.

Фанаты поставили, включая жену Евгения Кошевого Ксению, более тысячи лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Сколько огня", "Волшебная морская нимфа", "Сегодня выглядишь супер", "Класс, супер", "Супер, не зли народ, Никитина. Море и штаны это лишнее, вообще, класс", "Кать стесняюсь спросить что это за точки просвещаются а районе груди ?".

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