Актриса Екатерина Никитина показала, как проводит время вне работы "Женского квартала"
Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина прославилась не только благодаря "Женскому кварталу", но и своей гибкости. Красотка помогает украинским освоить шпагат и часто свои умения показывает в Инстаграм.
На новом фото Никитина показала, как проводит время на яхте. Красотка была в мини-топе и штанах, позируя у белоснежного паруса.
"Цените время. Никитина. Женский квартал. Яхта. Парус. Кайф", - подписала фотографии Катя.
Внучка Софии Ротару наслаждается роскошной жизнью в Италии в обнимку с женихом-миллионером: "Следуйте за мечтами"
Победительница "Холостяка" Ульянова раскрыла правду об отношениях с Олегом Кензовым: "У нас с ним..."
Григорий Решетник раскрыл, почему Мишина и Эллерт не смогли быть вместе: «У них…»
Тригубенко показал, в каких условиях живет после провала в "Холостячке": "Я голодный"
Ани Лорак в мокром купальнике не постеснялась показать роскошное декольте: кадры отдыха
Фанаты поставили, включая жену Евгения Кошевого Ксению, более тысячи лайков и написали комментарии:
"Красотка", "Сколько огня", "Волшебная морская нимфа", "Сегодня выглядишь супер", "Класс, супер", "Супер, не зли народ, Никитина. Море и штаны это лишнее, вообще, класс", "Кать стесняюсь спросить что это за точки просвещаются а районе груди ?".
Напомним, блондинка из "Жіночого кварталу" Никитина в элегантном образе огорошила признанием
А еще Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" блеснула шикарной фигуркой в бикини
Также Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" Никитина сверкнула загорелым декольте в узком топе