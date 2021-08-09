Актриса шоу "Женский квартал" Екатерина Никитина показала натуральную красоту в социальных сетях

Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина известная украинская актриса. Она получила популярность благодаря шоу "Женский квартал". Также девушка занимается спортом и восхищает поклонников своей идеальной фигурой. Екатерина активно ведет социальные сети и делится там моментами из своей жизни.

Так, на этот раз девушка поделилась новой серией фотографий. На сэлфи Екатерина с непривычным для себя макияжем, а именно с красной помадой.

"Давно не было селфи. Мне сказали, что мне очень идёт красная помада, а вам как?) ", спрашивает у поклонников артистка.

Фанаты завалили актрису положительными словами в комментариях: "Красивая помада, тебе идет", "Подлецу всё к лицу", "Помада огонь! Тебе очень идëт!", "Все фото класс...последняя вообще супер, Никитина, так держать", "Очень-очень".

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