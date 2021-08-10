Популярная украинская актриса из "Женского квартала" Екатерина Никитина поделилась откровением с поклонниками
Екатерина Никитина является известной актрисой. Она прославилась благодаря своему участию в программе "Женский квартал". Девушка активно ведет социальные сети и делится с фанатами моментами из своей жизни. Об этом сообщает Politeka.net.
На этот раз девушка поделилась новой серией фото на своей странице в Инстаграм. На снимках Катя в белом коротком топе с глубоким декольте, который отлично подчеркивает формы девушки и белых широких брюках. Фотографии сделаны на яхте.
"Я на это решилась
Для кого-то это мелочь, а для меня очень важно
Чуть позже все узнаете)
А пока я кайфую", призналась Екатерина.
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Как оказалось, актриса поехала делать то, что так давно хотела, а именно татуировку.
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