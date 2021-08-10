Популярная украинская актриса из "Женского квартала" Екатерина Никитина поделилась откровением с поклонниками

Екатерина Никитина является известной актрисой. Она прославилась благодаря своему участию в программе "Женский квартал". Девушка активно ведет социальные сети и делится с фанатами моментами из своей жизни. Об этом сообщает Politeka.net.

На этот раз девушка поделилась новой серией фото на своей странице в Инстаграм. На снимках Катя в белом коротком топе с глубоким декольте, который отлично подчеркивает формы девушки и белых широких брюках. Фотографии сделаны на яхте.

"Я на это решилась

Для кого-то это мелочь, а для меня очень важно



Чуть позже все узнаете)

А пока я кайфую", призналась Екатерина.

Как оказалось, актриса поехала делать то, что так давно хотела, а именно татуировку.

Поклонники оставили несколько приятных слов актрисе в комментариях: "На чиле", "Тетя, бомба, класс"

Ранее сообщалось, блондинка из "Женского квартала" очаровала новым образом с красной помадой: "Подлецу всё к лицу"

Также, блондинка из "Женского квартала" Никитина в элегантном образе огорошила признанием: "Это лучшее, что было со мной…"

Politeka передавала, блондинка из «Женского квартала» высоко задрала ногу в коротком платье, удивив позой: «Жизнь на чемоданах»