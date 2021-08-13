Звезда Студии «Квартал 95» Екатерина Никитина продемонстрировала фигуру на освежающем фото с пляжа

Эффектная блондинка из «Женского Квартала» порадовала поклонников новым снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Снимок был явно сделан, когда Никитина развлекалась на отдыхе. На нем юмористка позировала на пляже, облокотившись на один из огромных прибрежных валунов. Для пляжного отдыха Екатерина выбрала интересный купальник-бикини черного цвета. Он отличался от других подобных моделей большим количеством завязок на лифе.

Никитина облокотилась на валун коленом одной ноги, а вторую соблазнительно вытянула сзади, опираясь на нее своим весом. Такая поза позволила артистке продемонстрировать не только свою фигуру, но и отличную растяжку.

«Если хочешь быть лучше, меняй себя», - подписала снимок Екатерина.

Ее поклонники не смогли пройти мимо такого поста.

«Йомайо огнище», «Круто выглядишь», «Афродита», «Я к такому (Екатерина) был не готов!) завтра иду - к психологу!)», «Блин, ты красивая», «Воу, что за прекрасная Ундина», «Леди невероятной красоты. Вот какая нимфа в настоящей жизни», «ух какое филе у курочки», «Ах, чето персиков захотелось))», - пишут люди.

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