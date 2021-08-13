Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками новими світлинами з відпочинку

Як пише Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка активно розвиває сольну кар’єру під псевдонімом NK, попри щільний графік все ж вирвалася у відпустку. На відпочинок співачка вирушила разом з чоловіком Потапом та найкращою подругою – колишньою дружиною Позитива Анною Андрійчук.

Як бачимо, співачка довго чекала спільної відпустки, тому часто ділиться з шанувальниками радісними моментами. Цього разу в своєму Instagram Настя опублікувала фото, де вона у напівпрозорому халатику сміється та виглядає дуже щасливою.

"Життя - не життя якщо ти не кайфуєш. Роби все, щоб насолоджуватися ним ❤️", - написала Каменських.

Це фото на фоні чуток про вагітність співачки тільки підігріло здогадки фанатів.

"Настя! Яка ти красива! ❤️❤️❤️", "Коли поповнення то?", "Вчора була товста, сьогодні знову схудла) Каменських 😮😮😮", - пишуть фанати.

Рaніше Politeka писaлa, що Каменських видала правду про свою боротьбу із зайвими кілограмами і зриви: "Я себе знищую".

Нaгaдaємо, що Потап і Каменських засвітилися на відпочинку, змусивши говорити про себе: "Сподіваюся, Настя вже вагітна".

A ще Politeka повідомлялa, що посивілий Потап похвалився розвагами на відпочинку за кордоном: "Брутальність вам пасує".