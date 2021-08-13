Дружина знаменитого українського танцюриста і судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями показала їх пару "справжніми" - без фотошопу і фільтрів
Як пише Politeka.net, Лілія яма поділилася в своєму Instagram атмосферним постом, яким спробувала донести до шанувальників їх пари, які вони насправді.
У підписі до нових знімків Лілія вирішила поговорити про важливу для їхньої родини тему-Танці.
"Магія танцю і справжні ми ... без фотошопу і фільтрів...TRUE LIFE...Для мене танець-більше ніж рухи тіла. Це самовираження, емоція, пригода, полоти, мантра і ще багато чого...Завше танцюй так, неначе тебе ніхто не бачить", - написала дружина хореографа.
На опублікованих фото вони з ямою відображені в момент танцю під відкритим небом. Лілія була одягнена в легку білу сукню з відкритими плечима і капелюх, а Влад – у вільну білу майку і шорти. Пара радісно танцювала в променях заходу, явно захоплена процесом.
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Підписники Лілії тут же почали коментувати її пост.
"Прекрасні", "у чоловіка і дружини має бути спільне цікаве хобі, танці - це чудове заняття, то що змушує співати і танцювати душу", "неймовірні, живі і природні, з усіма емоціями, щасливі і завжди закохані самі самі самі чарівні", "які фотографії прекрасні ви така красива пара", - пишуть люди.
Нагадаємо, Влад Яма в Жовтих плавках влаштував заплив в Одесі, кадри відпочинку.
Як повідомляла Politeka, Влад Яма відгуляв річницю знайомства з дружиною в "компанії" Дана Балана.
Також Politeka писала, що красуня-дружина Влада Ями здивувала зізнанням про знайомство з танцюристом.