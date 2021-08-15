Юрій Горбунов показав, як одягатися цього літа і виглядати молодшим

Як повідомляє Politeka.net, знамените подружжя Юрій Горбунов і Катя Осадча чекають поповнення в родині - у них незабаром має народитися друга спільна дитина.

На останньому фото в Instagram користувачі мережі помітили, щасливого телеведучого, який поруч з дружиною виглядає помолоділим і не скажеш, що йому 50 років.

Телеведучий віддав перевагу зручному літньому лукку. Юрій Горбунов позував серед буйства розлогих дерев у вбранні світлих тонів. Він одягнувся в білу футболку вільного крою і штани в тон до верху вбрання. Ідеальний вибір для спекотного літа! До слова, біла футболка відмінно "впишеться" в будь-який образ, незалежно від кольоротипу.

Користувачі в мережі похвалили телеведучого за хороший смак у виборі одягу. Багато коментаторів помітили, що виглядає він молодшим і щасливим. Фолловери ведучого вважають, що головна заслуга в цьому його дружини Каті Осадчої.

"Біля Каті помолодшав", "Молодієте з кожним роком", "Колір настрою Білий", " коли закінчується-сумуємо, але будуємо плани на майбутнє.і дуже часто переглядає фотки", - писали коментатори.

Нагадаємо, що Горбунов здивував пародією під Фредді Мерк'юрі.

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