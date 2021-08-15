Артистка не шкодує ні про що

Зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна вразила кадрами на заході сонця

З ранніх років Нікітіна займається танцями, тому її фігура підтягнута, пише Politeka.net.

Зірка може похвалитися ідеальною фігурою в різних нарядах.

Цього разу артистка влаштувала фотосесію на заході сонця. Катерина одягла гарний костюм рожевого кольору, вона відчинила сорочку, яку розвіював вітер.

У пості артистка розповіла, що спонтанно вирушила до Києва на акторські курси до актриси Ольги Жуковцевої, адже поїхала на них за день до їх початку. Співачка зважилася на зміни, все обдумавши. Зокрема у Нікітіної не було де жити, але їй допомогла Ольга.

"Подумавши ніч. Вибудувавши всі за і проти, я вирішую їхати. Мені як і раніше не хотілося виходити із зони комфорту, але це потрібно робити!",- розповіла дівчина.

Зараз Катерина рада, що прийняла це рішення.

"І що хочу сказати, зараз, я дуже щаслива, що прийняла таку пропозицію і відкинула свої забобони! Мені подобається як мій мозок працює і те, що я відчуваю! Тут і зараз!🙃 ",- написала зірка"Квартал 95".

Артистка дала пораду - ніколи не відмовляти пропозиціям відразу, навіть якщо вони здаються страшними.

"Не потрібно кричати Ні! Коли життя підкидає тобі цікаву можливість і ти їй кажеш Так, твій шлях буде набагато яскравіше! Просто повір!🙈", - зазначила Нікітіна.

Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" вразила розтяжкою, подражнивши формами в купальнику

Також Politeka повідомляла, що блондинка з "Жіночого кварталу" розкрила, як здійснила свою давню мрію

Як Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" в міні-бікіні виставила напоказ пружні форми