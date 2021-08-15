Артистка не жалеет ни о чем

Звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина впечатлила кадрами на закате

С ранних лет Никитина занимается танцами, поэтому ее фигура подтянутая, пишет Politeka.net.

Звезда может похвастаться идеальной фигурой в самых разных нарядах.

В этот раз артистка устроила фотосессию на закате. Екатерина надела красивый костюм розового цвета, она распахнула рубашку, которую развеивал ветер.

В посте артистка рассказала, что спонтанно отправилась в Киев на актерские курсы к актрисе Ольге Жуковцевой, ведь уехала на них за день до их начала. Певица решилась на перемены, все обдумав. В частности у Никитиной не было где жить, но ей помогла Ольга.

"Подумав ночь. Выстроив все за и против, я решаю ехать. Мне по-прежнему не хотелось выходить из зоны комфорта, но это нужно делать!", - рассказала девушка.

Сейчас Екатерина рада, что приняла это решение.

"И что хочу сказать, сейчас, я очень счастлива, что приняла такое предложение и откинула свои предрассудки! Мне нравится как мой мозг работает и то, что я испытываю! Здесь и сейчас!🙃", - написала звезда "Квартал 95".

Артистка дала совет - никогда не отказывать предложениям сразу, даже если они кажутся страшными.

"Не нужно кричать НЕТ! Когда жизнь подкидывает тебе интересную возможность и ты ей говоришь ДА, твой путь будет намного ярче! Просто поверь!🙈", - отметила Никитина.

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