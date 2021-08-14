Популярна українська телеведуча Катя Осадча показала стрункі ніжки, влаштувавши фотосесію на пляжі

Відома ведуча деякий час назад разом з чоловіком і сином відпочила в Туреччині, передає Politeka.net. Пара активно поділася кадрами сімейного відпочинку, а цього разу на сторінці програми, яку веде Осадча, "Світське життя", з'явилися кадри фотосесії на пляжі.

Зірка ТБ позувала в занадто короткій сукні, виблискуючи стрункими ніжками. Наряд трохи підкреслив кругленький животик красуні, а капелюшок додав якоїсь кокетливості образу.

"Всім хороших і яскравих вихідних! Як проходить ваше літо? Робота, відпустка, канікули?",- поцікавилися автори поста.

За годину публікація зібрала майже 3000 лайків і багато коментарів.

"Відмінних вихідних🔥 🔥", "яка Катерина красива😍", "красуня", "така ніжна і жіночна 😍", - написали коментатори.

Зазначимо, Катя Осадча і Юрій Горбунов скоро стануть батьками вдруге.

Ведуча поки не розкриває стать майбутньої дитини, але відомо, що вона вже мама двох синів - Іллі - від першого шлюбу, і Івана - від Юрія Горбунова.

В одному з інтерв'ю щасливий батько розповів, що балує сина, а виховує його мама і няня. На думку Горбунова, тата створені, щоб балувати.

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