Популярна співачка Ані Лорак, яка поїхала жити і працювати в РФ, часто дивує мережу кадрами перед концертами

Співачка Ані Лора звикла показувати у себе в Instagram різні кадри, на яких вдало підкреслює власну привабливість. Причому на всіх фото, що зірка показує в мережі, вона завжди позує тільки з макіяжем і в модному одязі.

І цей раз не став винятком, Лорак вирішила похвалитися цибулею перед черговою зйомкою. У гримерці Кароліна показала досить сміливий образ з комбінезоном.

Так, на двох кадрах в сторі Лорак позувала в силуетному комбінезоні, який підкреслив її пишні форми. Зірка часто вибирає чорне, тому доповнює вбрання прикрасами і пишним укладанням. Пікантності образу додало смілива зона декольте, навмисно відкрита в розстебнутому костюмі.

Також Лорак показала Селфі, зроблене в авто. Фотографуючись, камеру співачка підняла вгору, роблячи ракурс ще більш цікавим.

"Кароліночка ти наша Діва ... Діва світу" « " шалено красива😍 і Вам гарного вечора, Кароліна❤", "у вас така фігура, дивлюся і очей не відірвати«,» Кароліночка, така гарненька😍❤️ принадність😍 зеленоокка улюблена 😍 💚 які ж у вас красиві очі💚 неможливо не закохатися", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Лорак вразила фігурою в міні-сукні з одних блискіток: фото красуні.

Раніше Politeka писала, що Ані Лорак засвітила свою "сестру" - блондинку: "моя найкраща...".

Також Politeka повідомляла, що Лорак в міні-сукні запалила на сцені з красенями в шкіряних костюмах.