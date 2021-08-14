Співачка з талант-шоу "Фабрика Зірок-3" і телеведуча, Тетяна Воржева, підкорила образом з яскравим макіяжем

Артистка зараз активно розвиває свою кар'єру І сторінку в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Співачка дивує красою в нових образах, викладаючи знімки у своєму акаунті.

Так, на нових фото Воржева позувала перед камерою в помаранчевому топі, хвалячись пишними грудьми. Красуня додала образу пікантності приспустивши бретельки.

Завершили образ не тільки яскравий макіяж з помаранчевими тінями на повіках, але і блискучі прикраси.

"Всім привіт. Я вже вдома. Назнімали неймовірну красу. Скоро все покажу ; -).

Вінниця тепле і затишне місто, з неймовірно талановитими людьми.

Дівчатка майстри мені розповіли все про догляд за волоссям, про макіяж. Пізніше, я хочу зробити ефіри з корисною інформацією для вас, дівчатка. А хлопчикам ми порадимо просто насолоджуватися нашим творінням ;-)", - написала Тетяна.

За дві години публікація зібрала десятки лайків і трохи коментарів.

"Такий незвичний колір. Я б тебе не впізнала. Але дуже красиво 😍", " спасибі 🙂. Тааак, цікаво коли майстер тебе бачить "по своєму" не так як ти звик, і виходить щось нове і цікаве. Новий погляд на себе!", "♥♥♥",- написали користувачі Мережі.

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