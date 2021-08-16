Голлівудська актриса Анджеліна Джолі вразила зовнішнім виглядом на новому фото

Як повідомляє Politeka.net, навіть найлегше торкання індійського стилю може створити з жінкою диво. Що вже говорити про сарі — традиційний одяг Індії, якій під силу навіть зірок зробити ще більш сліпучими.

Американська актриса Анджеліна Джолі також зважилася приміряти цей яскравий наряд. Фото знаменитості в сарі з'явилося на фанатській сторінці зірки в Instagram.

У стильній зйомці актриса повною мірою продемонструвала свою квітучу зовнішність, яка з роками нітрохи не втратила своєї чарівності, адже здається ніби вона не змінюється.

Джолі позує перед камерами в світло-рожевому сарі, скроєному на одне плече і розшитому бісером. Сукня-сарі перетворила її на героїню індійських фільмів. Майже без гриму - акцент на очі і загадкову посмішку Анджеліни - лаконічно і дуже жіночно.

У мережі піднявся справжній ажіотаж. Фанати не можуть намилуватися, яка струнка і прекрасна голлівудська актриса. І впевнені: з роками вона стає тільки красивіше.

"Вона не старіє", "стає все красивіше", "Джолі, ти не змінюєшся" - пишуть в коментарях.

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