Голливудская актриса Анджелина Джоли впечатлила внешним видом на новом фото

Как сообщает Politeka.net, даже самое легкое касание индийского стиля может сотворить с женщиной чудо. Что уж говорить про сари — традиционную одежду Индии, которой под силу даже звезд сделать еще более ослепительными.

Американская актриса Анджелина Джоли также решилась примерить этот яркий наряд. Фото знаменитости в сари появилоссь на фанатской страничке звезды в Instagram.

В стильной съемке актриса полной мерой продемонстрировала свою цветущую внешность, которая с годами ничуть не утратила своего очарования, ведь кажется будто она не меняется.

Джоли позирует перед камерами в светло-розовом сари, скроенном на одно плечо и расшитом бисером. Платье-сари превратило ее в героиню индийских фильмов. Почти без грима - акцент на глаза и загадочную улыбку Анджелины - лаконично и очень женственно.

В сети поднялся настоящий ажиотаж. Фанаты не могут налюбоваться, как стройна и прекрасна голливудская актриса. И уверены: с годами она становится только красивее.

"Она не стареет", "Становится все красивее", "Джоли, ты не меняешся" - пишут в комментариях.

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