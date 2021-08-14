Лілія Ребрик заворожила соковитим літнім образом
Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Лілія Ребрик регулярно хвалиться новими стильними образами, які демонструє в ранкових ефірах. При цьому вона любить яскраві фарби, особливо в теплу пору року - ось і свіжий лук артистки вийшов дуже соковитим і насиченим.
Новими фотографіями в ефектному вбранні Лілія поділилася в Instagram.
Співачка МакЅим покинула лікарню в інвалідному кріслі, кадри: "Частково втратила..."
Ксенію Мішину після розриву з Еллертом засікли в компанії відомого нардепа-холостяка: фото вже в мережі
"Явно не Тіна Кароль": на шоу "Маска" розсекретили першого персонажа 2 сезону, глядачі в захваті
Офіцера поліції побили прямо в райвідділі, жінка в лікарні: деталі свавілля з Одеси
У Раді проговорилися про новий локдаун, озвучені терміни: "Ця зараза не піде"
У підписі до фото вона звернулася до українців за допомогою і запитала поради, Як правильно вибрати кавун: "Поділіться секретами-як ви вибираєте їх? Ляскаєте долонею по кавуну в очікуванні вібрації, протикаєте нігтем шкірку, вивчаєте смужки? Скільки років живу-стільки років вчуся цій кавунової науці, але щось вона мені ніяк не піддається"
На новому фото Лілія перевтілилася в справжню "богиню кавунів". Зірка опублікувала в мережі атмосферні фото в яскравому літньому образі - вона позувала в червоному сарафані з незвичайними пояском у вигляді довгої стрічки. Поясок відмінно підкреслив струнку фігуру телеведучої.
Трендовий аутфіт доповнюють прикраси: довгі сережки синього кольору і золоте колечко.
Ребрик відображена в студії, де знімають "Ранок з Україною". Перед нею лежать величезні шматки кавуна. Вона не втрималася від сезонної ласощі – соковитого кавуна, яким ласує. За словами ведучої, він неймовірно смачний.
Яскравий образ Ребрик припав до смаку її підписникам і вони залишили багато приємних коментарів: "Ліля-красуня!", "Ви сієте, як сонечко"," як завжди заряджена позитивом","Вау яка шикарна".
Нагадаємо, Лілія Ребрик в оригінальній сукні з воланами розтанула в обіймах коханого чоловіка.
Як Politeka розповідала, Лілія Ребрик в купальнику, з травмою і в обіймах чоловіка: зірка вразила своїми літніми розвагами.
Також Politeka писала, Лілія Ребрик приміряла образ фатальної красуні, додавши пікантності сміливим декольте.