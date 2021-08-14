Лілія Ребрик заворожила соковитим літнім образом

Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Лілія Ребрик регулярно хвалиться новими стильними образами, які демонструє в ранкових ефірах. При цьому вона любить яскраві фарби, особливо в теплу пору року - ось і свіжий лук артистки вийшов дуже соковитим і насиченим.

На новому фото Лілія перевтілилася в справжню "богиню кавунів". Зірка опублікувала в мережі атмосферні фото в яскравому літньому образі - вона позувала в червоному сарафані з незвичайними пояском у вигляді довгої стрічки. Поясок відмінно підкреслив струнку фігуру телеведучої.

Трендовий аутфіт доповнюють прикраси: довгі сережки синього кольору і золоте колечко.

Ребрик відображена в студії, де знімають "Ранок з Україною". Перед нею лежать величезні шматки кавуна. Вона не втрималася від сезонної ласощі – соковитого кавуна, яким ласує. За словами ведучої, він неймовірно смачний.

Яскравий образ Ребрик припав до смаку її підписникам і вони залишили багато приємних коментарів: "Ліля-красуня!", "Ви сієте, як сонечко"," як завжди заряджена позитивом","Вау яка шикарна".

Нагадаємо, Лілія Ребрик в оригінальній сукні з воланами розтанула в обіймах коханого чоловіка.

Як Politeka розповідала, Лілія Ребрик в купальнику, з травмою і в обіймах чоловіка: зірка вразила своїми літніми розвагами.

Також Politeka писала, Лілія Ребрик приміряла образ фатальної красуні, додавши пікантності сміливим декольте.