Віталій Козловський поскаржився на проблеми і зробив яскраві знімки

Як повідомляє Politeka.net, український співак Віталій Козловський не перестає дивувати шанувальників. Він розповів, що ближче до тридцяти років почав розуміти, що фраза "всі там будемо" - це про Кабінет лікарю-психотерапевта.

Про це Козловський розповів на своїй сторінці в мережі Instagram.

До свого посту в мережі він прикріпив кілька знімків і відео. Пам'ятник засновникам Києва встановлено в 1982 році на честь засновників Києва. Саме на нього заліз Віталій Козловський і повис, тримаючись рукою за постамент, а іншою показуючи "знак перемоги". Справжній паркур від зірки української сцени!

Фото було зроблено вночі, коли поруч не було нікого з киян. Співак вибрав для нічної вилазки зручний одяг: білу вільну футболку, сірі широкі штани і кеди в тон.

У коментарях багато українців пропонують послуги психотерапевта, а інші розпитують Козловського про його проблеми.

"Звертайтеся! Я майбутній психолог але знання вже є", " що він курить ?😂 ", "Що у вас взагалі сталося, що ви туди пішли?", "100%, мені 29) я ось тиждень тому почала відвідувати психотерапевта", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, про різке погіршення стану здоров'я Віталія Козловського, співак вийшов на зв'язок.

Як повідомляла Politeka, Віталій Козловський впав на сцені, увійшовши в раж: кадри конфузу з'явилися в мережі.

Також Politeka писала, що Козловський на тлі чуток про роман з Цибульською показав ту, що чекає його вдома.