Дружину футболіста Олександра Зінченка Влада Седан захопила українців зовнішнім виглядом після пологів

Дружина гравця української збірної з футболу і півзахисника "Манчестер Сіті" показала, як змінилася її фігура до і після пологів. Фотоколаж оприлюднив у мережі Instagram-паблік "Зоряний шлях", передає Politeka.net.

Відомо, що на початку серпня Влада Седан і Олександр Зінченко вперше стали батьками. У них народилася дівчинка, яку назвали Єва.

І ось через 10 днів після пологів в мережі з'явилося два знімки дружини Зінченка, зроблені в однаковому одязі.

На першому - вона ще з животом і на пізньому терміні вагітності, на другому – вже з новонародженою донькою Євою на руках.



Дівчина зізналася, що за період вагітності набрала небагато. З пологового вийшла з + 4 кілограмами, але швидко їх скинула. Грудне вигодовування і безсонні ночі зробили свою справу.

Фоловерам нічого не залишилося, як захопитися зовнішнім виглядом дружини футболіста. Деякі жартівливо звинуватили її в чаклунстві.

"Я взагалі не розумію як можна бути такою красивою. Думаю що Єва буде теж така красива як і мама і тато. 😍😍😍😍",

"Якась відьма))), я ще з післяпологовим пузом цілий місяць ходила",

" З таким достатком гріх погано виглядати! Няня, фітнес, пп, масаж.... Будь-яка буде виглядати відмінно",

"Я взагалі не розумію як можна бути такою красивою. Думаю що Єва буде теж така красива як і мама і тато", - пишуть в мережі.

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