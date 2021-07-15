Супруга футболиста Александра Зинченко Влада Седан поделилась нежными кадрами из беременной фотосессии
Как сообщает Politeka.net, красотка-жена молодого украинского футболиста Александра Зинченко Влада Седан поделилась с украинцами нежными кадрами из своей беременной фотосессии.
Как видно, на новых снимках Влада запечатлена в уютной светлой комнате, она присела на колени. Перед камерой она появилась в длинном нежно-голубом платье интересного фасона и текстуры, которое красиво подчеркивает большой беременный животик. Волосы девушки завиты и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и выражение полного блаженства.
Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!"
Свитолина показала откровенные фото перед свадьбой, впечатлив Лесю Никитюк: "Последний раз..."
Никитюк случайно засветила лишнее, позируя в купальнике на отдыхе: "То не Притула в красных трухашках?"
Эктор Хименес-Браво, получивший украинский паспорт, подсел на гречку и котлеты: "Это очень хорошо"
14-летний участник "Голос.Дети" трагически погиб на железной дороге: "родители купили мопед..."
В подписи к публикации Влада ничего не написала, зато пользователи тут же принялись обсуждать снимки, засыпая красотку комплиментами: "Как красиво", "Прекрасная мама", "Очень красивая", "Королева", "Невероятная", "Такая красивая", "Просто непревзойденная", "Очень красивые фото", "Прекрасна", "Как это красиво и нежно", "Как мило", "Самая красивая", "Какая красивая", "Красивая".
Напомним, Потап "наехал" на футболиста Зинченко в Турции, фото: "Стащил ключи...".
Как сообщала Politeka, Зинченко решился на поступок ради маленьких украинцев: "Саша, низкий поклон".
Также Politeka писала, Зинченко растрогал видео с беременной женой после матча со Швецией: "Я всегда с тобой".