Супруга футболиста Александра Зинченко Влада Седан поделилась нежными кадрами из беременной фотосессии

Как сообщает Politeka.net, красотка-жена молодого украинского футболиста Александра Зинченко Влада Седан поделилась с украинцами нежными кадрами из своей беременной фотосессии.

Как видно, на новых снимках Влада запечатлена в уютной светлой комнате, она присела на колени. Перед камерой она появилась в длинном нежно-голубом платье интересного фасона и текстуры, которое красиво подчеркивает большой беременный животик. Волосы девушки завиты и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и выражение полного блаженства.

В подписи к публикации Влада ничего не написала, зато пользователи тут же принялись обсуждать снимки, засыпая красотку комплиментами: "Как красиво", "Прекрасная мама", "Очень красивая", "Королева", "Невероятная", "Такая красивая", "Просто непревзойденная", "Очень красивые фото", "Прекрасна", "Как это красиво и нежно", "Как мило", "Самая красивая", "Какая красивая", "Красивая".

Напомним, Потап "наехал" на футболиста Зинченко в Турции, фото: "Стащил ключи...".

Как сообщала Politeka, Зинченко решился на поступок ради маленьких украинцев: "Саша, низкий поклон".

Также Politeka писала, Зинченко растрогал видео с беременной женой после матча со Швецией: "Я всегда с тобой".