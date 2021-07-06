Футболист сборной Украины Александр Зинченко отметился достойным поступком

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Instagram-страничке нашей национальной команды.

Так, 24-летний полузащитник английского "Манчестер сити" из призовых за выступление Евро-2020 оплатил приезд во Львов из Германии известного немецкого пластического хирурга Клауса Экснера.

"В течение недели специалист будет оперировать детей с врожденными и послеожоговыми повреждениями", - говорится в сообщении.

Украинцы в сети были восхищены поступком одного из лидеров нашей сборной.

"Молодец это достойный поступок. Он Человек с большой буквы", "Саша, низкий поклон", "Это действительно очень достойный поступок, который много говорит о человеке и его ценностях", "Молодец !!!! Спасибо от тех детей которым эта помощь будет жизнью", "Достойный поступок, достойной человека. Такие люди нужны Украине. Так держать", - писали в комментариях под постом.

Отметим, что гарантированный гонорар всем участникам Евро составляет 9,75 миллиона. За победу команды получают еще по 1,5 миллиона, а за ничью — 750 тысяч. За выход в 1/8 финала сборная Украины заработала два миллиона, а за четвертьфинал — еще 3,25 миллиона евро.

К слову, тренер Швеции огрызнулся на команду Шевченко, посыпав обвинениями.

Как сообщала Politeka, футболисты сборной Украины не сдержали эмоций после победы над шведами.

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