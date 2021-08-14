Жену футболиста Александра Зинченко Влада Седан восхитила украинцев внешним видом после родов

Супруга игрока украинской сборной по футболу и полузащитника "Манчестер Сити" показала, как изменилась ее фигура до и после родов. Фотоколлаж обнародовал в сети Инстаграм-паблик «Звездный путь», передает Politeka.net.

Известно, что в начале августа Влада Седан и Александр Зинченко впервые стали родителями. У них родилась девочка, которую назвали Ева.

И вот спустя 10 дней после родов в сети появилось два снимка жены Зинченко, сделанные в одинаковых одеждах.

На первом - она еще с животом и на позднем сроке беременности, на втором – уже с новорожденной дочкой Евой на руках.



Девушка призналась, что за период беременности набрала немного. С родильного вышла с +4 килограммами, но быстро их сбросила. Грудное вскармливание и бессонные ночи сделали свое дело.

Фолловерам ничего не осталось, как восхититься внешним видом жены футболиста. Некоторые шутливо обвинили ее в колдовстве.

"Я вообще не понимаю как можно быть такой красивой. Думаю что Ева будет тоже такая красивая как и мама и папа. 😍😍😍😍",

"Какая-то ведьма))), Я еще с послеродовым пузом целый месяц ходила",

" С таким достатком грех плохо выглядеть! Няня, фитнес, пп, массаж…. Любая будет выглядеть отлично",

"Я вообще не понимаю как можно быть такой красивой. Думаю что Ева будет тоже такая красивая как и мама и папа", - пишут в сети.

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