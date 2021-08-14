Українська співачка Джамала показала яскравий образ перед виступом

Так, 37-річна виконавиця кримськотатарського походження продемонструвала приголомшливі форми в новій фотосесії, яку вона влаштувала у Львові. Знімками вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

Співачка приїхала до Львова, щоб взяти участь у концертному марафоні, який розпочнеться у цьому дивовижному місті.

Напередодні виступу артистка зробила кілька ефектних кадрів і показала себе в яскравому вбранні фіолетового кольору.

Джамала позувала на камеру в шкіряних штанях фіолетового кольору із зав'язками на талії і бахромою з боків. Такий низ Джамала поєднала з рожево-фіолетовим топом з жовтими неоновими смугами. Довершила образ сітчастої кофтою з вирізом на животі і оголеними плечима.

Шанувальники захопилися від побаченого і назвали її принцесою.

"Принцеса Жасмин", - пишуть всеті.

Нагадаємо, що Джамала насмішила українців на "МастерШеф" з Кензовим і екс-чоловіком Білик.

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