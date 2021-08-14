Відома українська актриса Наталія Денисенко показала мрійливий образ у білій сукні та розповіла про своє захоплення
Як пише Politeka.net, зірка серіалу "Кріпосна" поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Денисенко розповіла про свою любов до бренду «CHANEL» і його легендарної творця.
"Я трохи знаю історію цього бренду, тому що на свій захист диплома 4того курсу я знімала передачу саме про Коко Шанель, про те як вона перевернула світ моди", - зізналася актриса.
Вона поділилася цікавими фактами про Шанель і пообіцяла в майбутньому показати відео, яке знімала для свого диплома.
Думки про культовий модний бренд надихнули актрису на стильну фотосесію. На нових знімках вона позувала на білому хутряному килимі в сукні молочного відтінку. Актриса млосно розкинула руки і прикрила очі, роблячи свою позу більш жіночною і ніжною.
Співачка МакЅим покинула лікарню в інвалідному кріслі, кадри: "Частково втратила..."
Життя популярної співачки раптово обірвалося: "її хіти увійшли в історію", подробиці трагедії
Погода зачаїться перед ударом, українці зможуть перепочити від спеки: якою буде температура на вихідних
Трагічно обірвалося життя молодого українця в Польщі: вдома його чекала вагітна дружина
Офіцера поліції побили прямо в райвідділі, жінка в лікарні: деталі свавілля з Одеси
Шанувальники не змогли пройти повз її пост.
"Шикарна", "Вашій жіночності можна позаздрити. Красива", "Наташа яка ваша мрія", "Ах, Богиня!", "Надихаюся вашим виглядом!",- пишуть люди.
Нагадаємо, зірка "Кріпосної" після бійки чоловіка в Києві зізналася в теплих почуттях до іншого.
Як повідомляла Politeka, зірка "Кріпосної" зізналася, куди пропала після жахливої бійки чоловіка в Києві.
Також Politeka писала, що зірка "Кріпосної" Денисенко зробила пронизливу заяву після агресивної витівки чоловіка.