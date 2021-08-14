Відома українська актриса Наталія Денисенко показала мрійливий образ у білій сукні та розповіла про своє захоплення

Як пише Politeka.net, зірка серіалу "Кріпосна" поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Денисенко розповіла про свою любов до бренду «CHANEL» і його легендарної творця.

"Я трохи знаю історію цього бренду, тому що на свій захист диплома 4того курсу я знімала передачу саме про Коко Шанель, про те як вона перевернула світ моди", - зізналася актриса.

Вона поділилася цікавими фактами про Шанель і пообіцяла в майбутньому показати відео, яке знімала для свого диплома.

Думки про культовий модний бренд надихнули актрису на стильну фотосесію. На нових знімках вона позувала на білому хутряному килимі в сукні молочного відтінку. Актриса млосно розкинула руки і прикрила очі, роблячи свою позу більш жіночною і ніжною.

Шанувальники не змогли пройти повз її пост.

"Шикарна", "Вашій жіночності можна позаздрити. Красива", "Наташа яка ваша мрія", "Ах, Богиня!", "Надихаюся вашим виглядом!",- пишуть люди.

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