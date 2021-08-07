Украинская актриса театра и кино Наталья Денисенко написала откровенный пост, после того, как ее муж Андрей Фединчик устроил драку в Киеве

Как пишет Politeka.net в конце июля украинский актер театра и кино, заслуженный артист Украины Андрей Фединчик, который известен благодаря ролям в сериале "Папаньки", фильме "Черный ворон", "Кровная месть", "Против течения", устроил агрессивную драку в одном из микрорайонов Киева. Позже в сюжете ТСН.19:30, Андрей Фединчик извинился за свое поведение и объяснил, что у него случился нервный срыв и он очень сожалеет о том, что произошло. Фединчик говорит, что у него был очень непростой период в жизни.

Такое поведение актера повлияло на его жену – звезду сериала "Крепостная" Наталью Денисенко. Женщина заявила, что переживает очень непростой период в жизни и даже на некоторое время исчезла из Instagram. Женщина опубликовала сторис, где написала, что у нее был очень тяжелый день и она решила не появляться в сети.

Денисенко действительно выглядела очень уставшей и даже написала, что "держится из последних сил".

"Вчера у меня был небольшой "инста детокс", я не записала ни одной стори и не выкладывала посты ... Говорю честно: у меня сейчас морально не легкий период. Но меня обычно спасает: любовь (как явление и энергия), работа, физическая нагрузка, спа, одиночество, и конечно же музыка 🎵", - пишет Денисенко.

Так, звезда попросила поклонников поделиться позитивной музыкой, ведь ей сейчас просто необходима "доза" свежей музыки".

Поклонники не стали долго ждать и сразу откликнулись на просьбу Денисенко.

Ранее Politeka писала, что Мишина решила вмешаться в скандал с дракой заслуженного артиста: "Зато теперь ты увидел...".

Напомним, что заслуженный артист Украины устроил драку на дороге, извинения не помогли: "С головой проблемы".

A еще Politeka сообщала, что муж звезды "Крепостной" покаялся перед украинцами за позорную драку: "Никто не виноват, кроме...".