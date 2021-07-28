Українська акторка театру та кіно Наталія Денисенко написала відвертий пост, після того, як її чоловік Андрій Федінчик влаштував бійку в Києві

Як пише Politeka.net, зірка серіалу "Кріпосна" Наталія Денисенко у своєму Instagram написала відвертий пост, у якому філософськи роздумує про помилки в житті. Допис жінки з’явився після того, як її чоловік, відомий український актор Андрій Федінчик, зганьбився через інцидент у Києві.

Нагадаємо, що чоловік спровокував бійку з водієм в одному з мікрорайонів Києва. Він створив аварійну ситуацію на дорозі, що викликало реакцію у водіїв. Через це актор почав поводитися неадекватно та почав битися. Скандальне відео миттєво розлетілося мережею. Згодом у сюжеті ТСН.19:30 Андрій Федінчик перепросив за свою поведінку та пояснив, що в нього трапився нервовий зрив і він дуже шкодує про те, що сталося.

Пізніше його дружина Наталія розповіла шанувальникам, що в кожного в житті бувають злети та падіння й кожен має право на помилку.

"Наше життя зіткане з балансу, зі злетів і падінь, і, на жаль, без кризи ніколи не буде зростання ... Знаєте, в Біблії є така фраза: "Хто без гріха нехай перший кине камінь. За своє, не така вже довге життя, я зрозуміла що нерозв'язних проблем немає!", - пише зірка.

Акторка сказала, що головним у таких ситуаціях є те, як на це реагує людина. На думку Наталії, те, що сталося – це черговий життєвий досвід, який змушує ставати кращим та йти далі.

Шанувальники погоджуюються з акторкою, вони залишили багато коментарів під постом.

"100% Впав, підвівся, зробив висновки, пішов далі! Це і є життя! І воно прекрасне 💙", "Я Вам бажаю якнайшвидше пройти цей період. Ваша сім'я дуже хороша у вас повинно бути і буде все ок .❤️", "Абсолютно! 👏", - пишуть шанувальники.

Раніше Politeka писала, що чоловік зірки "Кріпостної" влаштував бійку в Києві, відео ганьби: був неадекватний і бився головою.

А ще Politeka повідомляла, що чоловік зірки "Кріпосної" покаявся перед українцями за ганебну бійку: "Ніхто не винен, крім...".

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