Известная украинская актриса Наталья Денисенко показала мечтательный образ в белом платье и рассказала о своем увлечении

Как пишет Politeka.net, звезда сериала «Крепостная» поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Денисенко рассказала о своей любви к бренду «CHANEL» и его легендарной создательнице.

«Я немного знаю историю этого бренда, потому что на свою защиту диплома 4того курса я снимала передачу именно о Коко Шанель, о том как она перевернула мир моды», - призналась актриса.

Она поделилась интересными фактами о Шанель и пообещала в будущем показать видео, которое снимала для своего диплома.

Мысли о культовом модном бренде вдохновили актрису на стильную фотосессию. На новых снимках она позировала на белом меховом ковре в платье молочного оттенка. Актриса томно раскинула руки и прикрыла глаза, делая свою позу более женственной и нежной.

Поклонники не смогли пройти мимо ее поста.

«Шикарная», «Вашей женственности можно позавидовать. Красивая», «Наташа какая ваша мечта», «Ах, Богиня!», «Вдохновляюсь вашим видом!», - пишут люди.

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