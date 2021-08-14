Єдиний син культової української співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко показав щасливе фото з дружиною на прогулянці в Італії
Цього літа сім'я виконавиці багато часу проводить разом. На початку серпня рідні зібралися, щоб привітати Софію Ротару з днем народження, а після цього сім'я сина співачки вирушила в подорож по Італії. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram 50-річний музичний продюсер Руслан Євдокименко показав, як проводить час у поїздці зі своєю дружиною Світланою.
Пара зробила зворушливе спільне селфі на одній з мальовничих вуличок міста Фіренце - столиці відомого італійського регіону Тоскана.
На фото Руслан позував у блакитній сорочці і великих окулярах, а його дружина – в окулярах і рожевій блузі. При цьому Світлана широко посміхалася і виглядала дуже щасливою.
Співачка МакЅим покинула лікарню в інвалідному кріслі, кадри: "Частково втратила..."
Ксенію Мішину після розриву з Еллертом засікли в компанії відомого нардепа-холостяка: фото вже в мережі
Обірвалося життя культового актора, дружину не пускають на похорон: подробиці трагедії
Екс-дружина Узелкова приголомшила появою, обійнявшись з колишнім чоловіком Білик: "Нарешті здійснилася твоя мрія"
Еллерт ошелешив вчинком після розставання з Мішиною: "А говорив, що ніколи"
Підписники Євдокименка тут же почали коментувати фото.
"Намистинки", "Красунчики", "Краса!", "Найшанованіша сім'я!", "Наші рідні!!", "Неймовірні, красиві і найулюбленіші! Бережіть один одного!", "Красива пара!",- пишуть люди.
Нагадаємо, внучка Софії Ротару засвітила в Нью-Йорку кольє за 580 тис. гривень, як у Грейс Келлі.
Як повідомляла Politeka, невістка Софії Ротару засвітилася на курорті з дорослою донькою.
Також Politeka писала, що 74-річна Ротару закотила гулянку з онукою і невісткою в свій день народження.