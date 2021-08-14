Єдиний син культової української співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко показав щасливе фото з дружиною на прогулянці в Італії

Цього літа сім'я виконавиці багато часу проводить разом. На початку серпня рідні зібралися, щоб привітати Софію Ротару з днем народження, а після цього сім'я сина співачки вирушила в подорож по Італії. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram 50-річний музичний продюсер Руслан Євдокименко показав, як проводить час у поїздці зі своєю дружиною Світланою.

Пара зробила зворушливе спільне селфі на одній з мальовничих вуличок міста Фіренце - столиці відомого італійського регіону Тоскана.

На фото Руслан позував у блакитній сорочці і великих окулярах, а його дружина – в окулярах і рожевій блузі. При цьому Світлана широко посміхалася і виглядала дуже щасливою.

Підписники Євдокименка тут же почали коментувати фото.

"Намистинки", "Красунчики", "Краса!", "Найшанованіша сім'я!", "Наші рідні!!", "Неймовірні, красиві і найулюбленіші! Бережіть один одного!", "Красива пара!",- пишуть люди.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару засвітила в Нью-Йорку кольє за 580 тис. гривень, як у Грейс Келлі.

Як повідомляла Politeka, невістка Софії Ротару засвітилася на курорті з дорослою донькою.

Також Politeka писала, що 74-річна Ротару закотила гулянку з онукою і невісткою в свій день народження.