Популярна співачка Ані Лорак, яка поїхала жити і працювати в РФ, показала черговий новий образ в машині

Ані Лорак не з'являється навіть у своїх Сторі без макіяжу і зачіски. Оскільки зірка не хоче показувати себе натуральною і природною, вона перед камерою показується тільки в «повній бойовій готовності».

Цього разу під час чергової поїздки в машині зірка записала коротке звернення до шанувальників і здивувала зовнішністю з помітною золотистою засмагою після відпустки. З чубчиком, що відросла, трохи завитою з боків, з фільтром і макіяжем артистка спробувала виглядати якомога природніше. Саме в такі моменти шанувальники і не впізнають їх виконавицю.

За словами Лорак, яка часто чує питання про секрети догляду за собою, вона готова переглянути свій план харчування, урізати калорії і навіть голодувати, аби скинути вагу. Коли зірка знає, що набрала зайвого, вона сідає на спеціальну дієту.

Зазначимо, Ані Лорак 42 роки, однак завдяки ретельному догляду зірка не виглядає на свій вік.

У мережі ходить маса чуток про" уколи краси " артистки, але сама ж вона виділяє кілька секретів, які допомагають їй підтримувати молодість. Причому вона все ще заперечує очевидне втручання косметолога, навіть незважаючи на те, що сліди "роботи" вже не раз помічали самі фанати.

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