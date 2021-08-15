Екс-чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу після чуток про примирення зі співачкою раптом засвітився з киянкою Лілією, яку багато хто знає, як його коханку

Як передає Politeka.net, відповідне фото з'явилося на сторінках в Instagram 44-річного турецького бізнесмена і 27-річної візажистки.

Відзначимо, після розлучення з Ані Лорак у Мурата Налчаджиоглу було кілька романів, але найдовше його помічали разом з киянкою Лілією. Пара не соромилася показувати загальні фото в мережі. Вони разом їздили відпочивати, проводили свята і не тільки.

Однак в якийсь момент спільні знімки з їхніх сторінок зникли.

Тоді Мурат якраз з'явився разом з Лорак на вечірці у Філіпа Кіркорова, де екс-подружжя танцювали разом, сміялися, і по всій видимості насолоджувалися товариством один одного. Тоді в Мережі почали говорити про возз'єднання співачки з колишнім чоловіком.

На тлі подібних заяв фоловери навіть запитали у Лілії про розставання з Муратом, але дівчина відповіла ухильно: «вища межа мудрості – в мовчанні».

Нагадаємо, що коханка екс-чоловіка Ані Лорак у вузьких лосинах попітніла на домашньому килимі:"копія Кароліни".

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